Kunjungi Booth MNC Sekuritas di CMSE 2024, Ikuti Games Berhadiah Menarik!

JAKARTA - MNC Sekuritas turut meramaikan agenda tahunan yang digelar Bursa Efek Indonesia yaitu Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024. Ajang ini masih berlangsung hingga hari ini.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

BACA JUGA: MNC Sekuritas Raih Penghargaan Most Active Structured Product Securities Company dari BEI

Agenda tahunan yang digelar Bursa Efek Indonesia yaitu Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 masih berlangsung hingga Sabtu (9/11/2024) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Acara yang mengusung tema “Aku Investor Saham” ini terbuka untuk umum dan gratis. Ada banyak kegiatan menarik seperti seminar dan pameran jasa keuangan, serta games yang bisa Anda ikuti dalam acara ini.

Jangan lupa untuk mengunjungi booth MNC Sekuritas! Anda berkesempatan mendapatkan financial check up secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ikuti keseruan games-nya dan menangkan Unit Penyertaan Reksa Dana senilai total Rp2 juta untuk 20 orang pemenang.