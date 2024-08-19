Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Promo Merdeka Finansial, Cek Ada Bonus Reksa Dana Capital AM Rp50.000 di MotionTrade

Muhammad Rizky , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:58 WIB
Promo Merdeka Finansial, Cek Ada Bonus Reksa Dana Capital AM Rp50.000 di MotionTrade
Promo Merdeka Finansial. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT Capital Asset Management dalam menggelar promo Merdeka Finansial dengan cara investasi reksa dana. Promo ini diberikan di bulan istimewa, di mana masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Investor berkesempatan untuk memenangkan bonus unit penyertaan reksa dana senilai Rp50.000 dengan melakukan pembelian salah satu dari reksa dana berikut: Capital Money Market Fund, Capital Fixed Income Fund, atau Capital Balanced Growth senilai minimum Rp200.000 di aplikasi MotionTrade. Promo berlaku untuk 100 (seratus) investor pertama.

Periode pembelian berlangsung dari 19 Agustus hingga 17 September 2024. Bonus diberikan untuk 1 kali transaksi per investor.

Ayo mulai berinvestasi di reksa dana dan ikuti promonya! Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut bit.ly/promoCAPITALMT4

