MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi di UNIKA Atma Jaya

MNC Sekuritas berikan edukasi Kampus Atma Jaya soal pasar modal. (Foto: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Di era digital yang semakin berkembang, pentingnya edukasi investasi reksa dana bagi generasi muda tidak bisa diabaikan. MNC Sekuritas bersama Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) berkolaborasi menggelar edukasi reksa dana sebagai salah satu rangkaian kegiatan Having Fund 2024 pada Jumat (4/10/2024).

Narasumber yang dihadirkan antara lain Compliance PT Pinnacle Persada Investama Dwi Prasetyo Abimanyu dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Co-Founder dan Presiden Direktur Pinnacle Investment Guntur Putra mengatakan bahwa Pinnacle Investment dan MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dan regulator dalam mempromosikan literasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.