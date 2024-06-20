Simak Cara Maksimalkan Keuntungan dengan Fitur Auto Invest di IG Live MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, dan merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas terus berinovasi dengan fitur-fitur unggulan untuk kemudahan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

MNC Sekuritas resmi merilis fitur baru yaitu Auto Invest di aplikasi MotionTrade. Fitur baru ini memudahkan pengguna untuk trading tanpa hambatan, tetapi tetap dapat berinvestasi dengan leluasa.

Melalui fitur Auto Invest, dana yang mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) akan secara otomatis diinvestasikan dengan persetujuan nasabah ke produk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) pilihan nasabah, sehingga mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

Mau tahu lebih dalam mengenai cara penggunaan Auto Invest di MotionTrade? Jangan lewatkan IG Live “Trading Tanpa Hambatan, Investasi Tetap Jalan” pada Kamis (20/6/2024) pukul 16.00-17.00 WIB bersama Head of Product Management & Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem, dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum. Saksikan hanya melalui Instagram @mncsekuritas!

(Dani Jumadil Akhir)