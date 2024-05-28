Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Kenali 3 Karakteristik Growth Stock

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:13 WIB
Tips MotionTrade: Kenali 3 Karakteristik Growth Stock
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal.

Salah satu strategi dalam investasi adalah membeli saham perusahaan yang tergolong ke dalam saham yang berpotensi untuk tumbuh (growth stock).

Prinsip investasi ini dikenal dengan nama growth investing. Growth stock biasanya merupakan saham emiten yang bisnisnya terbilang baru dan masih berskala kecil namun memiliki potensi pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata.

Ketika investor menerapkan growth investing, tentunya mereka harus mempertimbangkan beberapa kriteria untuk membantu analisis. Jika Anda tertarik menambahkan saham growth stock dalam portofolio investasi Anda, MotionTrade telah merangkum 3 karakteristik growth stock yang dapat Anda ketahui, yaitu:

1. Earning Growth Stabil

Saham yang ideal untuk strategi growth investing adalah saham yang memiliki earning growth yang tumbuh atau setidaknya stabil dalam jangka waktu 5 tahun hingga 10 tahun terakhir. Saham yang masuk kategori growth stock biasanya ditandai dengan pertumbuhan EPS yang signifikan minimal 10%.

2. Membandingkan Profit Emiten di Industri yang Sama

Anda dapat melakukan riset dengan membandingkan perusahaan lain dalam satu industri. Misalnya, ada 3 perusahaan yang bergerak dalam industri pangan yaitu perusahaan X, Y, dan Z. Pada tahun 2022, perusahaan X mencatatkan margin operasional sebesar 50%, Y sebesar 47%, dan Z sebesar 35%. Kesimpulannya, perusahaan X mencatatkan tingkat profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

