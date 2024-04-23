Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Tips Memilih Waran Terstruktur dari MotionTrade

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |11:00 WIB
3 Tips Memilih Waran Terstruktur dari MotionTrade
Tips Memilih Waran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Waran Terstruktur (Structured Warrant) merupakan salah satu produk investasi yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Waran Terstruktur merupakan produk investasi yang memungkinkan investor atau trader berinvestasi dengan modal yang lebih terjangkau pada jangka waktu tertentu.

Hingga Maret 2024, BEI mencatat terdapat 145 produk Waran Terstruktur yang tersedia di pasar modal. Investor dapat membeli produk Waran Terstruktur di pasar perdana maupun pasar sekunder.

Waran Terstruktur berbeda dengan Waran biasa. Ada dua tipe Waran Terstruktur, yaitu: Call Warrant, di mana investor memiliki hak untuk membeli underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu, serta Put Warrant di mana investor memiliki hak untuk menjual underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/622/3096191/mnc-sekuritas-rilis-indikator-baru-market-status-di-aplikasi-motiontrade-80m6vV3AAg.jpg
MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/622/3090361/ikuti-promo-gebyar-berdikari-di-motiontrade-berhadiah-cashback-rp100-000-DGGfXpgtsE.jpg
Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089071/mnc-sekuritas-cabang-semarang-gelar-outlook-bursa-tahun-2025-5p6ngbyk8Y.jfif
MNC Sekuritas Cabang Semarang Gelar Outlook Bursa Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/278/3082834/mnc-sekuritas-ramaikan-capital-market-summit-expo-2024-f0nHbKTLON.jpg
MNC Sekuritas Ramaikan Capital Market Summit & Expo 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077252/mnc-sekuritas-dukung-peresmian-dan-edukasi-peluncuran-ekosistem-pondok-pesantren-inklusif-keuangan-syariah-KqtaidyGfi.jfif
MNC Sekuritas Dukung Peresmian dan Edukasi Peluncuran Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/278/3072300/besok-saksikan-ig-live-research-corner-bahas-suku-bunga-turun-namun-dibuyarkan-bazooka-china-z6950PD8MT.jfif
Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement