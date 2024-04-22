Kartu Kredit MNC Bank KAI Access Diluncurkan, Ini Ragam Keuntungannya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi meluncurkan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access yang menawarkan berbagai kemudahan serta manfaat istimewa bagi para nasabah dan penumpang KAI.

Para pengguna Kartu Kredit MNC Bank KAI Access bisa mendapatkan keuntungan spesial berupa cashback sebesar 20% maksimum Rp100.000/bulan kalender/kartu dengan minimum transaksi sebesar Rp400.000 pada aplikasi Access by KAI. Ditambah lagi, seluruh pemegang Kartu Kredit MNC Bank KAI Access ini juga berhak menikmati beragam kemudahan berupa:

* Berbagai program khusus untuk pembelian tiket kereta api (diskon pembelian tiket berupa cashback di aplikasi Access by KAI)

* Fasilitas non PIN untuk transaksi ≤ Rp1.000.000 (contactless)

* Bebas Iuran Tahunan dua tahun pertama

* Program cicilan tetap dengan pilihan tenor hingga 24 bulan

Ajukan segera Kartu Kredit MNC Bank KAI Access pada seluruh kantor cabang MNC Bank atau melalui call center MNC Bank di 1500188 dan segera nikmati semua promo menariknya!

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada MNC Bank sebagai mitra KAI dalam mewujudkan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access.

“Ini merupakan salah satu langkah strategis kami untuk menyediakan solusi pembayaran terintegrasi yang inovatif dan inklusif, yang tidak hanya memudahkan tetapi juga memberi keuntungan maksimal. Dengan komitmen menghadirkan pengalaman finansial yang lebih baik dan nyaman, kami optimis Kartu Kredit MNC Bank KAI Access akan menjadi pilihan terbaik bagi seluruh nasabah MNC Bank dan pengguna KAI," ujarnya, Senin (22/4/2024).

Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka mengungkapkan, sinergi ini menjadi titik temu antara dua perusahaan besar di Indonesia yang memiliki kesamaan visi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kartu Kredit MNC Bank KAI Access adalah wujud komitmen MNC Bank bersama dengan KAI untuk terus berinovasi dengan perkembangan teknologi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kami yakin kerja sama ini akan meningkatkan daya saing kedua perusahaan, memperkaya pengalaman digital pelanggan, dan membawa kontribusi positif bagi kemajuan transportasi kereta api di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, peluncuran Kartu Kredit MNC Bank KAI Access ini merupakan wujud inovasi KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

"KAI akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya memberikan pelayanan kepada pelanggan seiring dengan perkembangan zaman," ujarnya.