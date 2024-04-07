Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Momen Lebaran 2024 Jadi Makin Ceria

JAKARTA - Sebentar lagi, Idulfitri akan segera tiba. Menjelang hari raya tersebut, berbagai persiapan biasanya sudah dilakukan, mulai dari aktivitas mudik ke kampung halaman, membeli baju baru, hingga mempersiapkan parsel lebaran untuk dibagikan.

Biar lebaran kamu lebih ceria dan berwarna, nikmati penawaran khusus melalui promo Kartu Kredit MNC Bank yang bisa kamu manfaatkan!.

1. Banjir Berkah Kartu Kredit MNC Bank

Penuhi berbagai kebutuhan dan gaya hidupmu di momen lebaran dengan beragam penawaran menarik dari Kartu Kredit MNC Bank di merchant-merchant istimewa, mulai dari:

• Promo kulineran di Cutt & Grill, Kafe Betawi, Harvest, Terra Eats, Balboni Ristorante, Woolloomooloo dan Wasabae.

• Promo travelling di AGODA, Obaja Tour & Travel, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan promo nonton hemat di XXI Buy 1 Get 2.

• Promo Belanja Online di Shopee, Blibli dan Bukalapak.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program promo, kunjungi segera link berikut ini: https://bit.ly/BanjirBerkah-CC