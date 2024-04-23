Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Pelemahan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih didominasi oleh volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas memperkirakan, saat ini diperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave A dari wave (2), sehingga koreksi IHSG akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat untuk membentuk wave B.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Diproyeksi Lanjutkan Tren Pelemahan

"Adapun rentang penguatan IHSG akan menguji kembali 7.134-7.245, selanjutnya IHSG masih rawan terkoreksi kembali ke rentang 6.891-6.983," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (23/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.022, 6.958 dan resistance 7.152, 7.238.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.660-1.730

Target Price: 1.875, 1.950

Stoploss: below 1.645