JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih didominasi oleh volume penjualan.
Analis MNC Sekuritas memperkirakan, saat ini diperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave A dari wave (2), sehingga koreksi IHSG akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat untuk membentuk wave B.
"Adapun rentang penguatan IHSG akan menguji kembali 7.134-7.245, selanjutnya IHSG masih rawan terkoreksi kembali ke rentang 6.891-6.983," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (23/4/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.022, 6.958 dan resistance 7.152, 7.238.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ANTM - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.660-1.730
Target Price: 1.875, 1.950
Stoploss: below 1.645