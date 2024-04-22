Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG di Zona Merah, Turun ke 7.073 pada Akhir Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:40 WIB
IHSG di Zona Merah, Turun ke 7.073 pada Akhir Perdagangan
IHSG Ditutup Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG melemah 13,49 poin atau 0,19% ke level 7.073,82.

Pada penutupan perdagangan, Senin (22/4/2024), terdapat 272 saham menguat, 306 saham melemah dan 205 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 19,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,12% ke 921,458, indeks JII menguat 0,37% ke 512,455, indeks IDX30 menguat 0,14% ke 467,48 dan indeks MNC36 menguat 0,15% ke 353,865.

Untuk indeks sektoral yang melemah yakni energi 0,68%, industri 0,27%, siklikal 0,4%, kesehatan 0,09%, infrastruktur 0,25%, transportasi 0,44%.

Sementara yang menguat ada sektor barang baku 0,16%, non siklikal 0,75%, keuangan 0,02%, properti 0,57%, teknologi 0,06%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) naik 24,53% ke Rp264, PT Sumber SInergi Makmur Tbk (IOTF) naik 21,12% ke Rp195 dan saham PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 16,95% ke Rp414.

