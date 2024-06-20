Trading Tanpa Hambatan! Investasi Tetap Jalan dengan Fitur Auto Invest di MotionTrade, Begini Caranya

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, dan merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas terus berinovasi dengan fitur-fitur unggulan untuk kemudahan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

MNC Sekuritas resmi merilis fitur baru yaitu Auto Invest bagi pengguna aplikasi online trading MotionTrade pada Kamis (20/6/2024).

Fitur Auto Invest memudahkan pengguna MotionTrade untuk trading tanpa hambatan, tetapi tetap dapat berinvestasi.

Jika investor mengaktifkan fitur Auto Invest, dana yang mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) akan secara otomatis diinvestasikan dengan persetujuan nasabah ke produk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) pilihan nasabah, sehingga mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

Auto Invest terdiri dari dua sub fitur yaitu Auto Subscription untuk pembelian Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) secara otomatis dari dana di RDN, serta Auto Redemption untuk penjualan Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) secara otomatis guna pembayaran atas penyelesaian pembelian saham (settlement) yang akan jatuh tempo dua hari ke depan (T+2) jika dana di RDN tidak mencukupi untuk settlement. Pengguna MotionTrade dapat mengaktifkan salah satu saja ataupun kedua sub fitur tersebut sesuai kebutuhan.

Selain fitur Auto Invest, rilisan terbaru aplikasi MotionTrade juga dilengkapi dengan tampilan baru pada halaman “HOME”.