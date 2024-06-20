Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Trading Tanpa Hambatan! Investasi Tetap Jalan dengan Fitur Auto Invest di MotionTrade, Begini Caranya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |11:13 WIB
Trading Tanpa Hambatan! Investasi Tetap Jalan dengan Fitur Auto Invest di MotionTrade, Begini Caranya
Trading Tanpa Hambatan, Investasi Tetap Jalan dengan Fitur Auto Invest di MotionTrade
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, dan merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas terus berinovasi dengan fitur-fitur unggulan untuk kemudahan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

MNC Sekuritas resmi merilis fitur baru yaitu Auto Invest bagi pengguna aplikasi online trading MotionTrade pada Kamis (20/6/2024).

Fitur Auto Invest memudahkan pengguna MotionTrade untuk trading tanpa hambatan, tetapi tetap dapat berinvestasi.

Jika investor mengaktifkan fitur Auto Invest, dana yang mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) akan secara otomatis diinvestasikan dengan persetujuan nasabah ke produk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) pilihan nasabah, sehingga mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

Auto Invest terdiri dari dua sub fitur yaitu Auto Subscription untuk pembelian Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) secara otomatis dari dana di RDN, serta Auto Redemption untuk penjualan Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) secara otomatis guna pembayaran atas penyelesaian pembelian saham (settlement) yang akan jatuh tempo dua hari ke depan (T+2) jika dana di RDN tidak mencukupi untuk settlement. Pengguna MotionTrade dapat mengaktifkan salah satu saja ataupun kedua sub fitur tersebut sesuai kebutuhan.

Selain fitur Auto Invest, rilisan terbaru aplikasi MotionTrade juga dilengkapi dengan tampilan baru pada halaman “HOME”.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191236/mnc_asset_management-ptD2_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement