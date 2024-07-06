Luhut: Sudah Ada Orang Super Kaya Investasi di Family Office

JAKARTA - Beberapa konglomerat asing sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap program family office atau keluarga kaya yang investasi dana di Bali.

“Sudah ada beberapa nama, mungkin dalam dua-tiga minggu ke depan, kalau sudah makin ada bentuknya, kami akan beri tahu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (5/7/2024).

Tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri sudah mulai bekerja dan akan melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

Selain di Bali, Luhut mengungkapkan konsep ini dapat diterapkan di lokasi lain misalnya di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN).