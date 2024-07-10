Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

26.000 Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Menperin Colek Sri Mulyani

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:49 WIB
26.000 Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Menperin Colek Sri Mulyani
Menperin Agus Gumiwang Jelaskan soal Kontainer Tertahan (Foto: MPI).
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung keberadaan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, selama 3 bulan.

Agus ingin mengetahui isi muatan kontainer untuk mengambil kebijakan yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.

“Sebagai pembina industri (saya) memiliki kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut. Kami punya kepentingan karena kami wajib menyiapkan kebijakan untuk melakukan mitigasi barang apa saja yang masuk dalam negeri," kata Agus, Rabu, (10/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data terkait isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

“Sudah komunikasi (dengan Sri Mulyani), tapi belum ada respons," ungkap Agus.

1 2
