HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Produksi Pangan, Ketua Komisi IV DPR Puji Kinerja Mentan Amran

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:40 WIB
Tingkatkan Produksi Pangan, Ketua Komisi IV DPR Puji Kinerja Mentan Amran
Mentan Amran Sulaiman bersama Ketua Komisi IV (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyatakan kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memimpin Kementerian Pertanian (Kementan) luar biasa.

Mentan Amran menjadi Menteri Pertanian pada periode 2014-2019 menuai banyak prestasi cemerlang padahal anggaran setiap tahunya turun.

"Saya kenal Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bukan setahun dua tahun, tapi hampir sembilan tahun. Kinerjanya luar biasa," demikian dikatakan Sudin pada acara Gebyar Panen Raya TNI AL bersama Mentan Amran di kawasan ketahanan pangan Pangkalan Utama TNI AL Lampung, Rabu (10/7/2024).

Karena itu, Sudin mendukung penuh program akselerasi pangan yang tengah digenjot Mentan Andi Amran Sulaiman saat ini. Ia pun optimis peningkatan produksi pangan dapat diwujudkan kembali karena terbukti memiliki kinerja yang luar biasa sewaktu memimpin Kementerian Pertanian sebelumnya.

"Apa yang dikatakan Menteri Pertanian tadi bahwa program Presiden Jokowi bagus dan siap dilanjutkan Presiden terpilih, tentunya kami mendukung penuh. Pembinaan petani akan kami genjot juga," beber Sudin.

Halaman:
1 2
