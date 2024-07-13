Aksi Debt Collector Tendang Wajah Driver Ojol saat di Jalan

JAKARTA - Sebuah video viral menunjukkan rekaman aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang debt collector terhadap pengemudi ojek online (ojol) di Jatiasih, Bekasi.

Terjadi penganiayaan di mana driver ojol mendapatkan tendangan dari seorang debt collector, saat berusaha mempertahankan motornya yang hendak dirampas.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Kodau, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada Kamis 11 Juli 2024 siang.

Menurut keterangan saksi, Abdurahman (52) menceritakan kronologi kejadian, bermula ketika pengemudi ojol menurunkan penumpangnya di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, dua orang debt collector menghampiri pengemudi ojol.

"Jadi, pengemudi ojol itu menurunkan penumpangnya di depan saya. Setelah itu, debt collector mencoba mengambil motornya. Saat itu, pengemudi bertanya, 'ada surat tugasnya nggak?' dan ternyata memang tidak ada surat tugasnya," kata Abdurahman kepada wartawan.

Sebelumnya, Abdurahman sempat menduga bahwa sebelum pengemudi ojol menurunkan penumpang di lokasi kejadian, Ia telah dibuntuti oleh komplotan debt collector tersebut.

Saat pengemudi ojol menanyakan surat tugas dan kedua debt collector tersebut tidak bisa menunjukkannya, mereka tetap memaksa untuk mengambil motor. Kemudian, secara tiba-tiba seorang debt collector lain muncul di lokasi dan langsung menendang wajah driver ojol tersebut.