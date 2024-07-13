Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aksi Debt Collector Tendang Wajah Driver Ojol saat di Jalan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |13:49 WIB
Aksi Debt Collector Tendang Wajah Driver Ojol saat di Jalan
Viral ojol ditendang oleh debt collector (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral menunjukkan rekaman aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang debt collector terhadap pengemudi ojek online (ojol) di Jatiasih, Bekasi.

Terjadi penganiayaan di mana driver ojol mendapatkan tendangan dari seorang debt collector, saat berusaha mempertahankan motornya yang hendak dirampas.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Kodau, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada Kamis 11 Juli 2024 siang.

Menurut keterangan saksi, Abdurahman (52) menceritakan kronologi kejadian, bermula ketika pengemudi ojol menurunkan penumpangnya di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, dua orang debt collector menghampiri pengemudi ojol.

"Jadi, pengemudi ojol itu menurunkan penumpangnya di depan saya. Setelah itu, debt collector mencoba mengambil motornya. Saat itu, pengemudi bertanya, 'ada surat tugasnya nggak?' dan ternyata memang tidak ada surat tugasnya," kata Abdurahman kepada wartawan.

Sebelumnya, Abdurahman sempat menduga bahwa sebelum pengemudi ojol menurunkan penumpang di lokasi kejadian, Ia telah dibuntuti oleh komplotan debt collector tersebut.

Saat pengemudi ojol menanyakan surat tugas dan kedua debt collector tersebut tidak bisa menunjukkannya, mereka tetap memaksa untuk mengambil motor. Kemudian, secara tiba-tiba seorang debt collector lain muncul di lokasi dan langsung menendang wajah driver ojol tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement