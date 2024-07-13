Aturan Baru Debt Collector Tagih Utang hingga Larangan Pengancaman, Wajib Dibaca!

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang dimana salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan.

Peraturan tersebut ada di OJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menggantikan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertulis pada Pasal 62 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023, dikutip, Sabtu (13/7/2024).

Pada Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga mengatur agar PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan: