Ini Alasannya Kenapa Limit Pinjol Hilang dan Selalu Ditolak?

JAKARTA — Ini alasannya kenapa limit pinjol hilang dan selalu ditolak? Masalah ini merupakan salah satu permasalahan yang sering yang dialami oleh para kreditur pinjol.

Pinjol kini menjadi jalan pintas favorit bagi masyarakat yang terdesak masalah finansial. Layanannya yang mudah dan cepat menjadi alasan utama masyarakat senang memakai layanan ini. Namun, banyak dari kreditur pinjol yang mengeluhkan pinjaman ditolak serta limit yang hilang.

Banyak aspek yang menjadi akar dari permasalahan tersebut, mulai dari permasalahan seputar data hingga sejarah kredit yang kurang baik dari nasabah, yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan dalam pemberian pinjaman.

Ternyata ini alasannya kenapa limit pinjol hilang dan selalu ditolak? Dirangkum Okezone, Senin (15/7/2024):

1. Riwayat Kredit yang Buruk

Riwayat kredit nasabah menjadi salah satu aspek terpenting bagi para agen pinjol sebelum memberikan pinjaman. Biasanya mereka akan melihat apakan calon peminjam ini memiliki riwayat galbay atau tidak sebelumnya. Jika pernah mengalami galbay atau kredit macet maka pihak pinjol biasanya akan menolak ajuan pinjaman.

2. Data Tidak Kredibel

Sebelum melakukan pinjaman, agen pinjol akan meminta beberapa data nasabah seperti nomor rekening, kartu identitas, dan lain-lain. Jika setelah dilakukan pengecekan dan terbukti data yang diberikan itu tidak valid maka pihak pinjol berhak untuk menolak ajuan pinjaman dari nasabah tersebut.