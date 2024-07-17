Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Beri Kemudahan Layanan Perbankan untuk Muhammadiyah

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |21:31 WIB
BRI Beri Kemudahan Layanan Perbankan untuk Muhammadiyah
BRI Jalin Kerja Sama dengan Muhammadiyah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berkomitmen menghadirkan pelayanan aman, nyaman, dan inovatif bagi masyarakat. Kali ini, BRI bekerja sama terkait layanan perbankan dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Inisiasi kerja sama ini ditegaskan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah pada 17 Juli 2024, di Yogyakarta. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya keduanya memaksimalkan layanan perbankan oleh BRI untuk kegiatan operasional PP Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun layanan perbankan yang diberikan antara lain, penggunaan Giro BRI untuk operasional baik pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah, pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai Muhammadiyah, layanan pinjaman pegawai, fasilitas kredit modal kerja dan/atau bank garansi kepada supplier/vendor/kontraktor rekanan Muhammadiyah, serta fasilitas perbankan lain untuk menunjang kebutuhan transaksi perbankan Muhammadiyah.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto mengatakan, kerja sama ini merupakan sebuah inovasi dalam menyediakan transaksi yang mudah, nyaman, dan inovatif kepada nasabahnya.

“Kerja sama ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi BRI dan PP Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Diharapkan, hal ini dapat mempermudah segala transaksi baik kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, pegawai, maupun rekanan Muhammadiyah lain seperti vendor maupun supplier,” ungkapnya. Di samping itu, diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut dapat meningkatkan volume transaksi, value chain, dan CASA BRI.

