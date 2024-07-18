Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tugas Sri Mulyani untuk Wamenkeu Thomas Djiwandono

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:39 WIB
Tugas Sri Mulyani untuk Wamenkeu Thomas Djiwandono
Sri Mulyani Beri Tugas ke Wamenkeu Thomas Djiwandono. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono akan langsung bekerja bersama pejabat lainnya di Kementerian Keuangan.

"Pak Thomas Djiwandono ini sebagai Wamenkeu akan bekerja sama dengan Wamenkeu yang sekarang Pak Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I yang sekarang berdiri di sebelah kiri, untuk bisa menjalankan tugas mengelola negara," jelas Sri Mulyani, pada Konferensi Pers Kemenkeu menyambut Thomas di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sore ini, Kamis (18/7/2024).

Adapun tugas negara tersebut adalah sebagai bendahara negara bersama dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespon dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat.

"Kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut, supaya kita bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan," kata Menkeu.

Sri Mulyani menilai kehadiran Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono akan semakin memperkuat proses transisi dalam pemerintahan baru.

Adapun Thomas yang kerap disapa Tommy merupakan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan saat Pilpres 2024.

"Sebagai Wamenkeu kedua Mas Tommy akan semakin memperkuat di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini di dalam pemerintahan ini," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, proses transisi diyakini akan berjalan lancar demi pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan seiring dengan akan selaraskan RAPBN 2025.

"Dengan demikian kita harapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar baik dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik prudent, akuntabel, disiplin dan kredibel," ujar Sri Mulyani.

