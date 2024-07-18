Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Agar HP Tidak Dibajak Pinjol?

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |22:09 WIB
Bagaimana Cara Agar HP Tidak Dibajak Pinjol?
Bagaimana Cara Agar HP Tidak Dibajak Pinjol? (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bagaimana cara agar HP tidak dibajak pinjol? cek di sini jawabannya.

Menarik untuk mengetahui informasi ini, agar HP tidak dibajak pinjol. Apalagi ada saja masalah pinjaman Online (pinjol) yang terjadi dan belum terselesaikan. Seperti nasabah sudah diteror padahal pembayaran belum jatuh tempo.

Biasanya HP akan dibajak dan akan meneror kerabat terdekat, yang berada di daftar kontak HP. Bahkan pemilik HP pun tidak mengetahui bahwa HPnya sedang di sadap.

Berikut cara agar HP tidak disadap pinjaman online:

1. Menghapus Sadap dari HP

Jika Anda telah memberikan akses izin yang tidak seharusnya, Anda juga bisa menghapus sadap dari HP Anda. Beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang ilegal dapat menanamkan fitur spyware untuk mencuri data pribadi Anda.

2. Waspada akan menerima kiriman pesan berbentuk link

Jika menerima kiriman pesan yang berbentuk link di WA, Instagram, Facebook, X dan aplikasi sosial media yang lainya yang dikenal atau tidak oleh Anda. Jangan asal pencet link tersebut, karena bisa saja link yang dikirim itu bisa jadi HP Anda akan tersadap.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
