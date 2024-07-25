Laba Bersih BRI Capai Rp29 Triliun di Semester I-2024

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencetak laba bersih Rp29,90 triliun di semester I-2024. Laba tersebut naik 1% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp29,56 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, Kamis (25/7/2024), kenaikan laba bersih BBRI tak lepas dari penyaluran kredit yang juga mengalami pertumbuhan.

Adapun sampai dengan semester I 2024, pertumbuhan ditopang kinerja kredit dan pembiayaan yang tercatat mencapai Rp1.336,77 triliun. Kredit dan pembiayaan bertumbuh 11,20% (yoy) dan sebesar 5,56% secara year to date (ytd).

BACA JUGA: Ini Kode Bank BRI Serta Cara Transfer Lewat ATM dan BRImo

Jika dirinci, kredit konvensional yang disalurkan tumbuh 11,19 persen (yoy) menjadi Rp1.264,77 triliun. Kemudian pembiayaan syariah dikerek 30,63 persen menjadi Rp15,27 triliun. Sementara piutang pembiayaan yang naik 7,22 persen menjadi Rp56,72 triliun.

Adapun, kontribusi kredit terbesar tetap berasal dari kredit UMKM yang menjadi andalan BRI. Kontribusinya mencapai sekitar 81,96 persen atau senilai Rp1.095,64 triliun.

BACA JUGA: Menyiapkan Masa Tua yang Nyaman dengan DLPK Bank BRI

Secara keseluruhan, kinerja kredit BRI sampai dengan semester I 2024 juga masih dalam rentang target yang dicanangkan untuk bertumbuh 11-12 persen sepanjang tahun ini.

Menariknya, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dicatat BRI mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan kredit. Pertumbuhan DPK sekitar 11,6 persen YoY menjadi Rp1.389,6 triliun.