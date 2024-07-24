Ini Kode Bank BRI Serta Cara Transfer Lewat ATM dan BRImo

Kode bank BRI dan cara transfer di ATM (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ini kode bank BRI serta cara transfer lewat ATM dan BRImo. Setiap bank memiliki kode banknya masing-masing yang berfungsi mengidentifikasi berbagai macam jenis transaksi.

BRI (Bank Rakyat Indonesia) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Diketahui kode bank BRI untuk bertransaksi adalah 002. Kode ini digunakan untuk melakukan transaksi atau transfer bank. Adapun tata cara untuk melakukan Transfer via Aplikasi BRImo sebagai berikut:

Transfer via aplikasi BRImo

• Unduh aplikasi M-Banking BRImo di smartphone.

• Buka aplikasi BRImo yang telah diunduh sebelumnya.

• Pastikan sudah memiliki akun lalu masukkan ID dan password.

• Pada halaman aplikasi, pilih fitur transfer.

• Untuk transaksi ke rekening baru, klik menu Daftar Baru.

• Pilih daftar bank yang akan dituju.

• Masukkan nomor rekening tujuan dan klik lanjut.

• Masukkan nominal uang yang ingin ditransfer lalu pilih transfer.

• Masukkan pin rekening BRI.

• Tunggu proses transfer hingga selesai.