Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kode Bank BRI Serta Cara Transfer Lewat ATM dan BRImo

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |22:02 WIB
Ini Kode Bank BRI Serta Cara Transfer Lewat ATM dan BRImo
Kode bank BRI dan cara transfer di ATM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini kode bank BRI serta cara transfer lewat ATM dan BRImo. Setiap bank memiliki kode banknya masing-masing yang berfungsi mengidentifikasi berbagai macam jenis transaksi.

BRI (Bank Rakyat Indonesia) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Diketahui kode bank BRI untuk bertransaksi adalah 002. Kode ini digunakan untuk melakukan transaksi atau transfer bank. Adapun tata cara untuk melakukan Transfer via Aplikasi BRImo sebagai berikut:

Transfer via aplikasi BRImo

• Unduh aplikasi M-Banking BRImo di smartphone.

• Buka aplikasi BRImo yang telah diunduh sebelumnya.

• Pastikan sudah memiliki akun lalu masukkan ID dan password.

• Pada halaman aplikasi, pilih fitur transfer.

• Untuk transaksi ke rekening baru, klik menu Daftar Baru.

• Pilih daftar bank yang akan dituju.

• Masukkan nomor rekening tujuan dan klik lanjut.

• Masukkan nominal uang yang ingin ditransfer lalu pilih transfer.

• Masukkan pin rekening BRI.

• Tunggu proses transfer hingga selesai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169187/bank-I5rc_large.jpg
Bank-Bank Disuntik Rp200 Triliun, Mirip Pembiayaan Koperasi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158387/bank-cb72_large.jpg
Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement