Jokowi Berkantor di IKN 3 Hari, Sidang Kabinet Siap Digelar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin 29 Juli 2024. Jokowi akan berkantor di IKN selama tiga hari.

Jokowi pun merespons pertanyaan terkait Sidang Kabinet di IKN. Dia mengatakan masih menunggu para menteri-menterinya yang melakukan dinas di luar negeri.

“Ya itu menunggu menteri-menteri yang ada di luar,” kata Jokowi kepada awak media setibanya di IKN, Minggu (28/7/2024).

Jokowi mengatakan sejumlah menteri saat ini masih banyak yang berada di Paris. Diketahui, sejumlah menteri berada di Paris untuk mendampingi Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade 2024.

“Ratasnya (rapat terbatas) nanti kalau semua menteri sudah ada di Tanah Air karena masih banyak yang ada di Paris,” paparnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa dia telah melihat sendiri bahwa air, listrik hingga kamar tidur sudah tersedia di IKN.

“Ya ini saya lihat. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidur sudah ada, jadi bisa tidur. Sebagian furniture-nya sudah ada," ujarnya.