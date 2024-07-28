Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Berkantor di IKN 3 Hari, Sidang Kabinet Siap Digelar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:20 WIB
Jokowi Berkantor di IKN 3 Hari, Sidang Kabinet Siap Digelar
Presiden Jokowi Berkantor di IKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin 29 Juli 2024. Jokowi akan berkantor di IKN selama tiga hari.

Jokowi pun merespons pertanyaan terkait Sidang Kabinet di IKN. Dia mengatakan masih menunggu para menteri-menterinya yang melakukan dinas di luar negeri.

“Ya itu menunggu menteri-menteri yang ada di luar,” kata Jokowi kepada awak media setibanya di IKN, Minggu (28/7/2024).

Jokowi mengatakan sejumlah menteri saat ini masih banyak yang berada di Paris. Diketahui, sejumlah menteri berada di Paris untuk mendampingi Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade 2024.

“Ratasnya (rapat terbatas) nanti kalau semua menteri sudah ada di Tanah Air karena masih banyak yang ada di Paris,” paparnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa dia telah melihat sendiri bahwa air, listrik hingga kamar tidur sudah tersedia di IKN.

“Ya ini saya lihat. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidur sudah ada, jadi bisa tidur. Sebagian furniture-nya sudah ada," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement