Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di RI Turun, Ini Buktinya

JAKARTA - Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kemiskinan Indonesia menurun 1,24 juta orang selama 2021-2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 1,17% pada periode yang sama.

Sebaliknya, sepanjang tiga tahun itu jumlah angkatan tenaga kerja Indonesia meningkat 7,56 juta orang atau setara 5,39%. Hingga tahun lalu, jumlah tenaga kerja di dalam negeri sudah menyentuh 140 juta orang.

Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi, Fajar Usman mengatakan, menurunnya jumlah orang miskin dan pengangguran menunjukan sektor ketenagakerjaan di Tanah Air mengalami perbaikan.

“Jumlah (orang miskin) terbuka di Indonesia terus menurun sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021-2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka turun sekitar 1,17 persen pada periode yang sama,” ujar Fajar Usman saat gelaran Economist gathering Indef, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, kondisi itu mengindikasikan semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

“Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan kegiatannya angka kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka,” papar dia.