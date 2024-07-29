Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di RI Turun, Ini Buktinya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |12:19 WIB
Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di RI Turun, Ini Buktinya
Angka Kemiskinan Turun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kemiskinan Indonesia menurun 1,24 juta orang selama 2021-2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 1,17% pada periode yang sama.

Sebaliknya, sepanjang tiga tahun itu jumlah angkatan tenaga kerja Indonesia meningkat 7,56 juta orang atau setara 5,39%. Hingga tahun lalu, jumlah tenaga kerja di dalam negeri sudah menyentuh 140 juta orang.

Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi, Fajar Usman mengatakan, menurunnya jumlah orang miskin dan pengangguran menunjukan sektor ketenagakerjaan di Tanah Air mengalami perbaikan.

“Jumlah (orang miskin) terbuka di Indonesia terus menurun sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021-2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka turun sekitar 1,17 persen pada periode yang sama,” ujar Fajar Usman saat gelaran Economist gathering Indef, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, kondisi itu mengindikasikan semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

“Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan kegiatannya angka kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka,” papar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154793/kemiskinan_di_indonesia-saY6_large.jpg
BP Taskin Kelompokan 5 Kategori Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154596/kemiskinan-aU5x_large.jpg
BP Taskin Ungkap Cara Selesaikan 25,4 Juta Masyarakat Miskin ke Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement