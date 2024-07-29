Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Deretan Influencer yang ke IKN Bareng Jokowi

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |09:25 WIB
Deretan Influencer yang ke IKN Bareng Jokowi
Presiden Jokowi Bersama Artis dan Influencer Berangkat ke IKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Artis dan influencer ikut rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Para artis dan influencer diboyong naik Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Adapun artis dan influencer yang ikut ke IKN di antaranya, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah.

Kemudian ada juga Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Marten, Ananda Omesh, Dian Ayu Lestari, Poppy Sovia, Ferry Maryadi, Willie Salim, dan influencer lainnya.

Diketahui bahwa, Jokowi bersama rombongan artis tersebut lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 11.45 WIB, Minggu 28 Juli 2024.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Presiden dan Ibu Iriana menuju Jalan Bebas Hambatan Akses IKN Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan, dengan menggunakan mobil. Di sana, Presiden akan meninjau progres pembangunan jalan tol IKN.

Kemudian Presiden dan rombongan tersebut turut meresmikan Jembatan Pulau Balang Permana. Lalu Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Pada kunjungan kali ini, Presiden Jokowi turut mengajak serta para penggiat seni dan pemengaruh (influencer) Tanah Air. Mereka akan diajak melihat progres pembangunan IKN.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wishnutama Kusubandio.

