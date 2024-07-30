Hati-Hati! Ini Daftar 537 Pinjol Ilegal Terbaru 2024

JAKARTA – Inilah deretan 537 pinjol illegal terbaru tahun 2024 dari OJK yang merugikan akibat bunganya yang tinggi.

Okezone telah merangkum 537 daftar pinjol terbaru tahun 2024, Selasa (30/7/2024).

1. Talangan - Bantuan Dana Cepat

2. Pinjaman Nyata - Pinjaman Cepat Bunga Rendah

3. Pinjaman tunai-Pinjam uang Suku bunga rendah

4. Uang Kilat-Pinjaman Tanpa Jaminan Bunga Rendah

5. Uang Kilat

6. Uang Kilat

7. Uang Kilat

8. Uang Kilat

9. Rupiah Petir

10. BayarHelper - Pinjaman Uang Cepat

11. Dana online-Pinjam Uang Cepat Mudah

12. Wall in - Pinjaman uang cepat

13. Uang Cepat

14. Pinjaman modal-Pinjam Rupiah Online Tanpa Hipote

15. modal pinjaman

16. Ayo Credo - Solusi Dana Talangan Anda

17. Ayo Credo | Solusi Dana Talangan Anda

18. PATUNGAN - Solusi Dana Dadakan Anda

19. Pinjaman Dana Cepat - Solusi Kemudahan Pinjaman

20. danagratis--Kredit Dana Pinjaman Online Aman Cepat

21. Cash Dana Kilat

22. Kredit Kilat - Layanan

23. PinjamQ - KSP Pinjaman Dana Online

24. Pinjam Kami Go KSP Pinjaman Uang Online Cepat

25. KSP ADN Kami Rupiah

26. Dompet Mandiri - Dana Online

27. Dana Kilat

28. DANA MITRA

29. KSP MITRA DANA

30. Dana Mitra

31. MITRA DANA

32. HUJAN - MANIS

33. Rupiah Mudah-KTA Online

34. Rupiah Dompet - Sangat andal

35. Dunia Uang

36. Tunai Kilat-Pinjaman Tunai

37. Dana Darurat-Pinjaman Tunai

38. Pinjam Uang-Uang Kilat

39. Money Bagus-Pinjaman kilat

40. Dana Cepat - Pinjaman Online Super Kilat

41. Cashray - Fast Cash Loan

42. Dana Pinjam - Pinjam Tanpa Ribet

43. Dana Pinjam Online Plus+

44. Dana Pinjam Online

45. Dana Pinjam Plus