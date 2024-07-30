Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hati-Hati! Ini Daftar 537 Pinjol Ilegal Terbaru 2024

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:09 WIB
Hati-Hati! Ini Daftar 537 Pinjol Ilegal Terbaru 2024
Deretan Pinjol Ilegal Terbaru 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Inilah deretan 537 pinjol illegal terbaru tahun 2024 dari OJK yang merugikan akibat bunganya yang tinggi.

Okezone telah merangkum 537 daftar pinjol terbaru tahun 2024, Selasa (30/7/2024).

1. Talangan - Bantuan Dana Cepat

2. Pinjaman Nyata - Pinjaman Cepat Bunga Rendah

3. Pinjaman tunai-Pinjam uang Suku bunga rendah

4. Uang Kilat-Pinjaman Tanpa Jaminan Bunga Rendah

5. Uang Kilat

6. Uang Kilat

7. Uang Kilat

8. Uang Kilat

9. Rupiah Petir

10. BayarHelper - Pinjaman Uang Cepat

11. Dana online-Pinjam Uang Cepat Mudah

12. Wall in - Pinjaman uang cepat

13. Uang Cepat

14. Pinjaman modal-Pinjam Rupiah Online Tanpa Hipote

15. modal pinjaman

16. Ayo Credo - Solusi Dana Talangan Anda

17. Ayo Credo | Solusi Dana Talangan Anda

18. PATUNGAN - Solusi Dana Dadakan Anda

19. Pinjaman Dana Cepat - Solusi Kemudahan Pinjaman

20. danagratis--Kredit Dana Pinjaman Online Aman Cepat

21. Cash Dana Kilat

22. Kredit Kilat - Layanan

23. PinjamQ - KSP Pinjaman Dana Online

24. Pinjam Kami Go KSP Pinjaman Uang Online Cepat

25. KSP ADN Kami Rupiah

26. Dompet Mandiri - Dana Online

27. Dana Kilat

28. DANA MITRA

29. KSP MITRA DANA

30. Dana Mitra

31. MITRA DANA

32. HUJAN - MANIS

33. Rupiah Mudah-KTA Online

34. Rupiah Dompet - Sangat andal

35. Dunia Uang

36. Tunai Kilat-Pinjaman Tunai

37. Dana Darurat-Pinjaman Tunai

38. Pinjam Uang-Uang Kilat

39. Money Bagus-Pinjaman kilat

40. Dana Cepat - Pinjaman Online Super Kilat

41. Cashray - Fast Cash Loan

42. Dana Pinjam - Pinjam Tanpa Ribet

43. Dana Pinjam Online Plus+

44. Dana Pinjam Online

45. Dana Pinjam Plus

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement