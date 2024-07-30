JAKARTA – Inilah deretan 537 pinjol illegal terbaru tahun 2024 dari OJK yang merugikan akibat bunganya yang tinggi.
Okezone telah merangkum 537 daftar pinjol terbaru tahun 2024, Selasa (30/7/2024).
1. Talangan - Bantuan Dana Cepat
2. Pinjaman Nyata - Pinjaman Cepat Bunga Rendah
3. Pinjaman tunai-Pinjam uang Suku bunga rendah
4. Uang Kilat-Pinjaman Tanpa Jaminan Bunga Rendah
5. Uang Kilat
6. Uang Kilat
7. Uang Kilat
8. Uang Kilat
9. Rupiah Petir
10. BayarHelper - Pinjaman Uang Cepat
11. Dana online-Pinjam Uang Cepat Mudah
12. Wall in - Pinjaman uang cepat
13. Uang Cepat
14. Pinjaman modal-Pinjam Rupiah Online Tanpa Hipote
15. modal pinjaman
16. Ayo Credo - Solusi Dana Talangan Anda
17. Ayo Credo | Solusi Dana Talangan Anda
18. PATUNGAN - Solusi Dana Dadakan Anda
19. Pinjaman Dana Cepat - Solusi Kemudahan Pinjaman
20. danagratis--Kredit Dana Pinjaman Online Aman Cepat
21. Cash Dana Kilat
22. Kredit Kilat - Layanan
23. PinjamQ - KSP Pinjaman Dana Online
24. Pinjam Kami Go KSP Pinjaman Uang Online Cepat
25. KSP ADN Kami Rupiah
26. Dompet Mandiri - Dana Online
27. Dana Kilat
28. DANA MITRA
29. KSP MITRA DANA
30. Dana Mitra
31. MITRA DANA
32. HUJAN - MANIS
33. Rupiah Mudah-KTA Online
34. Rupiah Dompet - Sangat andal
35. Dunia Uang
36. Tunai Kilat-Pinjaman Tunai
37. Dana Darurat-Pinjaman Tunai
38. Pinjam Uang-Uang Kilat
39. Money Bagus-Pinjaman kilat
40. Dana Cepat - Pinjaman Online Super Kilat
41. Cashray - Fast Cash Loan
42. Dana Pinjam - Pinjam Tanpa Ribet
43. Dana Pinjam Online Plus+
44. Dana Pinjam Online
45. Dana Pinjam Plus