Hotel Bintang 5 di IKN Sambut Tamu VIP HUT RI

JAKARTA - Pengelola Swissotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, merampungkan 98% persiapan menyambut tamu penting negara dalam perhelatan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

"Karena kebutuhan utamanya restoran dan kamar, itu sudah 98 persen ready," kata General Manager Swissotel Nusantara Aldo P Situmorang dikutip Antara, Jumat (2/8/2024).

Pihaknya menyediakan total 191 kamar pada bangunan hotel setinggi sembilan lantai yang terletak di lokasi strategis di Jalan Sumbu Timur IKN. Lokasi itu berdekatan dengan Gedung Istana Garuda serta kawasan Titik Nol Kilometer IKN yang menjadi perlintasan Kereta Otonom.

Pembangunan konstruksi hotel yang dimulai sejak peletakan batu pertama September 2023, kata Aldo, memfasilitasi empat kelas kamar, mulai dari tipe premier king, twin, grand room, suite king dan presidential suite dengan luas ruangan mulai dari 32 sampai 51 meter persegi.

Dikatakan Aldo, seluruh unit kamar berikut fasilitas konsorsium sudah semuanya dipesan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk kebutuhan penginapan tamu VVIP dan VIP selama di IKN pada 16 hingga 18 Agustus 2024.