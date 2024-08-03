Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos Secara Online lewat Aplikasi dan Website

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |08:09 WIB
Cara Cek Bansos Secara Online lewat Aplikasi dan Website
Cara cek bansos secara online (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mencairkan berbagai macam bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban finansial masyarakat. Terutama buat kelompok yang berasal dari keluarga yang berstatus kurang mampu dan namanya telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berikut cara cek bansos Agustus 2024 via online

Masyarakat dapat mengecek langsung apakah terdaftar dalam penerimaan bansos Agustus 2024. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara online melalui laman Kemensos atau juga lewat aplikasi. Berikut caranya:

1. Lewat Website cekbansos kemensos go id

• Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id

• Isi bagian nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan

• Lalu, masukkan data Penerima Manfaat (PM) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)

• Cari empat huruf kode (tidak dipisah spasi) sesuai yang tampak dalam kotak kode

• Jika kode huruf tidak terlihat jelas, klik "refresh" untuk mendapatkan kode yang baru lalu, klik "cari data".

