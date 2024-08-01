Cara Cek Bansos BPNT Agustus 2024 demi BLT Rp200.000

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 untuk bulan Agustus 2024.

Bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengetahui cara cek status penerimaan bansos ini sangat penting. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara mudah dan cepat untuk mengecek status penerimaan bansos BPNT Agustus 2024.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Program ini berjalan berdampingan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI atau kantor pos.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status penerimaan Bansos BPNT.

Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkahnya: