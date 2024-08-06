Jumlah Pengguna Aplikasi BRImo Naik, Volume Transaksi Tembus Rp2.574 Triliun

JAKARTA – Sebagai upaya untuk menghadirkan transaksi yang mudah, cepat, dan aman, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan transformasi digital secara berkelanjutan.

Seperti misalnya super apps BRImo, hingga Kuartal II-2024, memiliki 35,2 juta pengguna. Angka ini naik sebesar 26,6% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

BACA JUGA: Begini Strategi BRI Siapkan Layanan Terbaik Bagi Investor Pasar Modal

“Hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81% yoy,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso, Selasa (6/8/2024).

BACA JUGA: BRI Pede Jumlah Nasabah Baru Meningkat dari Sektor Ini

Pada kesempatan terpisah, Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha mengatakan, saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik.