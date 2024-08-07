Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tanpa Perlu Kartu! Setor Tunai di ATM Kini Bisa Andalkan BRImo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:53 WIB
Tanpa Perlu Kartu! Setor Tunai di ATM Kini Bisa Andalkan BRImo
Setor tunai di ATM kini bisa andalkan BRImo. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Dalam era digital yang semakin maju, berbagai kemudahan dalam bertransaksi keuangan semakin banyak ditawarkan oleh perbankan. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. 

Salah satu fitur terbaru yang dihadirkan oleh BRI adalah kemampuan untuk melakukan setor tunai di ATM tanpa memerlukan kartu, cukup dengan mengandalkan aplikasi mobile banking serba bisa yaitu BRImo.

Sebelumnya, transaksi perbankan harus dilakukan secara langsung di kantor cabang dengan bantuan teller atau melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Namun, dengan berkembangnya teknologi, nasabah kini dapat menikmati berbagai kemudahan transaksi hanya dengan menggunakan smartphone.

Keuntungan Setor Tunai Tanpa Kartu dengan BRImo

Fitur setor tunai tanpa kartu di ATM BRI memberikan banyak keuntungan bagi nasabah. Ini beberapa keuntungan yang dapat kamu rasakan!

1. Kemudahan dan Kenyamanan

Nasabah tidak perlu khawatir jika lupa membawa kartu ATM. Cukup dengan menggunakan BRImo, kamu bisa melakukan setor tunai kapan saja dan di mana saja.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/12/3054340/beli_kuota_di_brimo-dihF_large.jpg
Yuk Beli Pulsa atau Paket Data Lewat BRImo, Dapatkan Promo Seru Akhir Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/12/3053246/promo_festival_beli_lokal-Vr0t_large.jpg
Diskon hingga 30 Persen! Ayo Belanja di Festival Beli Lokal 2024 Pakai BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/12/3052372/tomoro_coffee_brimo-MgHr_large.jpg
Butuh Kopi untuk Semangatkan Harimu? Nikmati Promo Spesial Tomoro Coffee Pakai QRIS di BRImo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/11/3048008/asuransi_life_care-QFzc_large.jpeg
Ini Alasan Pentingnya Punya Asuransi Life Care BRI Sejak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/12/3047501/brimo-SBjr_large.jpg
Ajak Anak Bermain di Playtopia, Bayarnya Pakai QRIS di BRImo Bisa Dapat Cashback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/12/3047141/brimo_di_the_sound_project_7-Xq1n_large.jpg
Nonton The Sounds Project 7 Pakai BRImo dan Dapatkan Promo Menariknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement