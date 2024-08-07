Tanpa Perlu Kartu! Setor Tunai di ATM Kini Bisa Andalkan BRImo

JAKARTA - Dalam era digital yang semakin maju, berbagai kemudahan dalam bertransaksi keuangan semakin banyak ditawarkan oleh perbankan. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.

Salah satu fitur terbaru yang dihadirkan oleh BRI adalah kemampuan untuk melakukan setor tunai di ATM tanpa memerlukan kartu, cukup dengan mengandalkan aplikasi mobile banking serba bisa yaitu BRImo.

Sebelumnya, transaksi perbankan harus dilakukan secara langsung di kantor cabang dengan bantuan teller atau melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Namun, dengan berkembangnya teknologi, nasabah kini dapat menikmati berbagai kemudahan transaksi hanya dengan menggunakan smartphone.

Keuntungan Setor Tunai Tanpa Kartu dengan BRImo

Fitur setor tunai tanpa kartu di ATM BRI memberikan banyak keuntungan bagi nasabah. Ini beberapa keuntungan yang dapat kamu rasakan!

1. Kemudahan dan Kenyamanan

Nasabah tidak perlu khawatir jika lupa membawa kartu ATM. Cukup dengan menggunakan BRImo, kamu bisa melakukan setor tunai kapan saja dan di mana saja.