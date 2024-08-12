Ini Alasan Pentingnya Punya Asuransi Life Care BRI Sejak Muda

JAKARTA - Masih banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki asuransi jiwa bukan merupakan sebuah prioritas, terutama saat masih berada di usia produktif. Padahal, mitigasi risiko disaat sakit, kecelakaan, bahkan meninggal dunia harus dipersiapkan sejak dini.

Sebab, tak ada yang tahu kapan musibah itu datang dan separah apa keadaannya. Biaya pengobatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi bila mengidap sakit yang menahun.

Risiko-risiko tersebut dapat mengguncang kesehatan finansial saat ini dan menghambat rencana di masa depan. Bahkan, mungkin kejadian tak terduga ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga.

Jangan tunggu risiko sakit meningkat baru memutuskan untuk membeli premi asuransi jiwa. Waktu yang tepat untuk membeli produk asuransi adalah ketika telah memiliki pekerjaan dan mampu secara finansial, yakni sekitar usia awal hingga akhir 20 tahun.

Kenapa Harus Membeli Asuransi di Usia Muda?