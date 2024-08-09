Advertisement
HOME FINANCE

Rayakan Anniversary Informa, BRI Beri Promo Spesial Beli Keperluan Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:32 WIB
Rayakan <i>Anniversary</i> Informa, BRI Beri Promo Spesial Beli Keperluan Rumah
BRI beri promo spesial beli keperluan rumah dalam rangka ulang tahun Informa. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Urusan furnitur dan perabot rumah berkualitas tinggi, bisa Anda serahkan pada Informa. Ya, Informa menawarkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. 

Brand yang merupakan bagian dari Kawan Lama Group ini juga sudah dikenal sebagai tempat membeli berbagai barang dengan desain yang modern dan fungsional. Mulai dari sofa, kursi, meja, lemari, dan tempat tidur tersedia di sini. Tidak hanya itu, Anda juga bisa membeli karpet, cermin, hiasan dinding, peralatan makan, produk kebersihan, hingga perlengkapan kamar anak. 

Di 2024 ini, Informa merayakan Hari Ulang Tahun ke-20 tahun dengan menghadirkan Anniversary Sale. Berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), akan ada berbagai produk yang bisa dibeli dengan promo spesial untuk para pelanggan setia mereka.

BRI Beri Promo Spesial Informa Anniversary

Sejak 18 Juli hingga 25 Agustus 2024 mendatang, BRI akan memberikan harga spesial untuk produk tertentu. Mau tahu, barang yang bisa Anda beli dan besaran diskonnya? Yuk, cek daftar ini! 

1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
