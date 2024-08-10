Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Pertamina Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp13.700 per Liter

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |08:10 WIB
Ini Alasan Pertamina Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp13.700 per Liter
Harga BBM Pertamax Naik. (Foto: okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Harga BBM Pertamax akhirnya ikut dinaikan. Pertamina menyesuaikan harga Pertamax menjadi Rp13.700 per liter pada Sabtu 10 Agustus 2024, pukul 00.00 waktu setempat.

Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024. Dengan penyesuaian ini, Harga Pertamax menjadi Rp.13.700/liter (harga untuk wilayah dengan PBBKB 5%)

“Seperti Badan Usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series telah disesuaikan pada awal Agustus lalu," jelas Heppy, Sabtu (10/8/2024).

Heppy melanjutkan, kebijakan penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sehingga meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024. Harga yang ditetapkan pun juga yang paling terjangkau karena daya beli masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.

