MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun

JAKARTA - Pagelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau MotoGP Mandalika dinilai berperan besar menggerakkan roda perekonomian Tanah Air. Tidak hanya perekonomian nasional tetapi juga tingkat lokal.

”Over all, tentu saja berpengaruh (menggerakkan roda ekonomi), karena ada benefit yang didapat,” kata ekonom Universitas Indonesia (UI) Sulastri Surono di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurut Sulastri, pengaruh positif Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tersebut akan memunculkan efek domino ke berbagai sektor, seperti pariwisata dan UMKM. Meski tentu saja, harus dihitung terlebih dahulu, antara cost yang dikeluarkan dan benefit yang diperoleh.

Sulastri juga sependapat, Pertamina sebagai sponsor utama dan didukung beberapa sponsor lain, memegang peran penting untuk menyukseskan gelaran bergengsi ini. Karena peran tersebut, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional, sehingga gairah wisata ke Tanah air juga diperkirakan meningkat.

”Yes, (Indonesia semakin dikenal). Dan yang terdampak positif antara lain pariwisata terutama transportasi, perhotelan, dan restoran. Begitu juga UMKM dan perbankan,” kata dia.



Lebih dari itu, imbuhnya, dampak positif tidak hanya saat Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 berlangsung, 3-5 Oktober. Sulastri sependapat, bahwa efek event internasional tersebut akan terus berlanjut, bahkan ketika gelaran selesai.

Yang harus diperhatikan, kata dia, ekonomi harus tumbuh cukup tinggi. Sebab kalau tumbuh cukup tinggi, orang banyak bekerja, pengangguran berkurang, sektor pariwisata naik, sektor perbankan juga pasti akan naik.