Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |07:49 WIB
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pagelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau MotoGP Mandalika dinilai berperan besar menggerakkan roda perekonomian Tanah Air. Tidak hanya perekonomian nasional tetapi juga tingkat lokal. 

”Over all, tentu saja berpengaruh (menggerakkan roda ekonomi), karena ada benefit yang didapat,” kata ekonom Universitas Indonesia (UI) Sulastri Surono di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurut Sulastri, pengaruh positif Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tersebut akan memunculkan efek domino ke berbagai sektor, seperti pariwisata dan UMKM. Meski tentu saja, harus dihitung terlebih dahulu, antara cost yang dikeluarkan dan benefit yang diperoleh. 

Sulastri juga sependapat, Pertamina sebagai sponsor utama dan didukung beberapa sponsor lain, memegang peran penting untuk menyukseskan gelaran bergengsi ini. Karena peran tersebut, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional, sehingga gairah wisata ke Tanah air juga diperkirakan meningkat.  

”Yes, (Indonesia semakin dikenal). Dan yang terdampak positif antara lain pariwisata terutama transportasi, perhotelan, dan restoran. Begitu juga UMKM dan perbankan,” kata dia. 
 
Lebih dari itu, imbuhnya, dampak positif tidak hanya saat Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 berlangsung, 3-5 Oktober. Sulastri sependapat, bahwa efek event internasional tersebut akan terus berlanjut, bahkan ketika gelaran selesai.

Yang harus diperhatikan, kata dia, ekonomi harus tumbuh cukup tinggi. Sebab kalau tumbuh cukup tinggi, orang banyak bekerja, pengangguran berkurang, sektor pariwisata naik, sektor perbankan juga pasti akan naik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184273/digitalisasi_di_sektor_maritim-czGQ_large.png
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement