HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji Striker Timnas Indonesia Dimas Drajad di Klub Persib Bandung

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:34 WIB
Ternyata Segini Gaji Striker Timnas Indonesia Dimas Drajad di Klub Persib Bandung
Ternyata segini gaji striker Timnas Indonesia Dimas Drajad di Klub Persib Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji striker Timnas Indonesia Dimas Drajad di klub Persib Bandung. Hadirnya Dimas praktis menambah kekuatan di lini depan skuad asuhan Bojan Hodak di Liga 1 2024-2025.

Dia akan menjadi striker lokal andalan Maung Bandung. Pesepakbola kelahiran Gresik itu disebut-sebut dikontrak selama tiga tahun di Kota Bandung.Tentunya beberapa penasaran mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji striker Timnas Indonesia Dimas Drajad di klub Persib Bandung mencapai miliaran. Dikabarkan, dia mendapatkan bayaran Rp3,48 miliar untuk satu musim.

Nilai tersebut cukup wajar mengingat statistik Dimas. Eks Persikabo 1973 itu musim lalu mengemas enam gol dan empat assist dari 25 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Bersama Skuad Garuda, ia mengumpulkan enam gol dari 13 pertandingan. 

Sementara itu, dia pertama kali mengenyam pendidikan sepak bolanya di Sekolah Sepak Bola (SSB) Petrokimia. Setelah masuk SMP, Dimas Drajad mengantarkan sekolahnya, yaitu SMPN 3 Gresik menjadi juara pada Liga Pendidikan Indonesia pada 2011.

Kemampuan Dimas Drajad dalam menggiring bola tak lepas dari mantan penyerang Timnas Indonesia, yaitu Widodo Cahyono Putro. Saat itu, Dimas Drajad masih duduk di kelas dua SMP. Bisa dikatakan, bakat Dimas Drajad ditemukan oleh Widodo.

Halaman:
1 2
