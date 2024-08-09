Mengintip Pekerjaan Pertama Andre Taulany Sebelum Jadi Sultan, Dapat Gaji Rp350 Ribu per Bulan

Mengintip pekerjaan pertama Andre Taulany seblum jadi sultan pernah digaji Rp350 ribu per bulan ( Foto: Instagram)

JAKARTA - Mengintip pekerjaan pertama Andre Taulany sebelum jadi sultan, dapat gaji Rp350 Ribu per bulan.Terlebih dia merupakan salah satu public figure ternama Indonesia.

Tidak hanya menguasai talent itu, Andre juga merupakan artis yang multitalenta. Namun, dalam perjuangan itu dikabarkan pernah mendapatkan gaji Rp350 ribu per bulan.

Berikut ini mengintip pekerjaan pertama Andre Taulany sebelum jadi sultan, dapat gaji Rp350 Ribu per bulan:

Sebelum terujun ke dunia entertainment serta musik, Andre pernah bekerja sebagai pegawai bank. Saat itu dia menjadi tulang punggung kepada keluarga dan adiknya setelah ditinggal ayahnya.

" Pertama kali saya kerja jadi kliring man di bank, itu kerjanya nganterin warkat. Dulu kalau kita transfer uang ke bank lain setelah isi aplikasi dibentuk ke warkat nanti kita tukeran ke Bank Indonesia ke bank lain untuk ditransfer," kata Andre Taulany di Podcast Merry Riana pada 7 Agustus 2020.

" Jadi gaji saya itu Rp350 ribu satu bulan dan untuk mencukupi saya lembur pulang 12 malam. Jadi kalau lembur dapat Rp900 ribu," tambahnya.