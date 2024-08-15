Pembiayaan KPR Bank Muamalat Naik 39%

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk siap mendukung masyarakat dalam memiliki rumah impian.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pembiayaan baru atau new booking KPR di Bank Muamalat meningkat sebesar 39% secara year on year (yoy) per Juni 2024. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang atau keluarga yang ingin membeli rumah melalui Bank Muamalat.

BACA JUGA: Bank Muamalat Siapkan Pembiayaan Rp2 Triliun untuk Muhammadiyah

"Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap produk dan layanan KPR yang kami tawarkan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan solusi terbaik dalam pembiayaan perumahan, terutama melalui program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah," ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Muamalat menyiapkan program KPR Hijrah Baitullah, yang menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan ekstra benefit berupa porsi haji atau umrah tanpa diundi. Program ini berlaku untuk pembelian rumah baru, rumah bekas, pengalihan pembiayaan, dan refinancing.

Menurut Dedy, program KPR Hijrah Baitullah dapat diakses oleh nasabah baru maupun nasabah eksisting dengan minimal limit pembiayaan sebesar Rp500 juta hingga maksimal Rp5 miliar. Pilihan hadiah porsi haji atau umrah dapat dibagi maksimal hingga 4 orang sesuai kebutuhan sehingga bisa berangkat sekeluarga.