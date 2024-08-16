Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seluruh Atlet Olimpiade Paris 2024 Dapat Bonus, Terbesar Rp6 Miliar

Muhammad Rizky , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:17 WIB
Seluruh Atlet Olimpiade Paris 2024 Dapat Bonus, Terbesar Rp6 Miliar
Presiden Jokowi Cairkan Bonus Olimpiade 2024 (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi bonus kepada para atlet yang mendapatkan medali usai berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Mereka yang mendapatkan medali yaitu atlet panjat tebing Veddriq Leonardo dan atlet angkat beban Rizki Juniansyah sama-sama mendapatkan medali emas. Dan atlet badminton Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih mendapatkan medali perunggu.

Untuk bonus peraih medali emas, Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah mendapat uang sebesar Rp6 miliar. Sedangkan atlet yang meraih medali perunggu, Gregoria Mariska Tunjung dari cabang bulutangkis, mendapat Rp1,65 miliar.

"Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar Rp6 miliar untuk peraih medali emas, Rp 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Serta Rp 2,75 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atiltnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan Rp 675 juta," kata Jokowi dalam sambutannya.

Halaman:
1 2
