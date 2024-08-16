Jokowi Pamer Ekonomi RI Tumbuh Tinggi 5%, Kemiskinan dan Pengangguran Turun

JAKARTA – Presiden Jokowi memamerkan sejumlah capaian ekonomi Indonesia pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Negara menyebut ekonomi Indonesia tumbuh tinggi meski terdapat sejumlah tantangan.

Menurutnya, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemic Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.

“Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” kata dia saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).

Jokowi merinci, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.