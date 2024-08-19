Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat 0,47% ke 7.466

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |16:28 WIB
IHSG Ditutup Menguat 0,47% ke 7.466
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 34,74 poin atau 0,47 persen ke level 7.466,83 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Senin (19/8/2024). Level hari ini menandakan IHSG mencapai all time high (ATH) di tahun 2024.

Pada penutupan perdagangan, terdapat 318 saham menguat, 276 saham melemah dan 207 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,1 triliun dari 15,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,12 persen ke 924,167, indeks JII melemah 0,05 persen ke 507,354, indeks IDX30 melemah 0,25 persen ke 468,809 dan indeks MNC36 melemah 0,17 persen ke 354,074.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada sektor barang baku 0,43 persen, industri 0,9 persen, konsumer siklikal 3,22 persen, keuangan 0,37 persen, properti 0,15 persen, transportasi 0,26 persen.

Sedangkan sektor yang melemah ada energi 0,13 persen, konsumer non siklikal 0,12 persen, kesehatan 0,62 persen, teknologi 0,02 persen, infrastruktur 0,48 persen.

