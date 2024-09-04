Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Liga 2 Kembali Hadir, Erick Thohir: Harus Solid Bangun Sepakbola Bersih

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |12:34 WIB
Pegadaian Liga 2 Kembali Hadir, Erick Thohir: Harus Solid Bangun Sepakbola Bersih
PT Pegadaian kembali resmi menjadi sponsor utama kompetisi Sepakbola Liga 2 Musim 2024/2025. (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Jakarta, Okezone- PT Pegadaian kembali resmi menjadi sponsor utama kompetisi Sepakbola Liga 2 Musim 2024/2025. Hal ini ditandai dengan peresmian yang digelar oleh Pegadaian bersama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI),  PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai Official Broadcaster Pegadaian Liga 2 yang digelar di gedung Pegadaian Tower Jakarta Pusat, Selasa (03/09/2024).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menekankan bergulirnya musim kedua  Kompetisi Liga 2 2024/2025 yang disponsori Pegadaian harus makin solid menuju permainan sepakbola yang bersih. Menurut Erick, PT Liga Indonesia Bersatu (LIB) sebagai operator Liga 2 yang bergulir di tingkat Kota dan Kabupaten di Indonesia dan Pegadaian harus punya komitmen yang sama agar kualitas sepakbola Tanah Air makin meningkat.

"Memang harus diakui, Liga 2 perlu waktu untuk bangun permainan yang bersih. PSSI siap dukung seperti yang sudah dilakukan di Liga 1 dengan adanya VAR, wasit asing. Itu perlu waktu.  Namun yang penting, marwah untuk permainan bersih harus terus jadi semangat semua tim di Liga 2. Kita harus bangun kultur. Siapa main sabun di Liga 2, kita akan sikat!," ujar Erick di Konferensi Pers Pegadaian Liga 2 musim 2024/2025 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Erick juga menambahkan agar PT LIB juga punya komitmen yang sama dengan Pegadaian dalam menjaga nama atau merek dari masing-masing entitas karena tidak mungkin membangun Liga 2 yang bermutu jika kondisinya tidak kondusif.

"Ini lahan bagi pemain untuk cari keringat, nafkah, dan prestasi, sehingga jangan hancurkan cita-cita mereka karena matchfixing. Jadi harus saling jaga demi kepentingan sepakbola nasional, PSSI, dan Timnas yang butuh sumber daya pemain dari Liga 2," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement