ACES Siapkan Nama Toko Baru Pengganti Ace Hardware

JAKARTA - PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) menyiapkan nama toko atau merek baru pengganti nama Ace Harware. Hal ini seiring tidak dilanjutkannya perjanjian lisensi antara ACES dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd.

"Untuk merek yang akan digunakan pada jaringan toko ritel, Perusahaan kini tengah mempersiapkan peluncuran nama toko/merek baru yang mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap kualitas dan pelayanan terbaik, yang dijadwalkan akan diperkenalkan kepada seluruh pelanggan pada awal tahun 2025," ujar Direktur ACES, Gregory S Widjaja kepada Okezone.com, Rabu (4/9/2024).

Secara umum, Gregory menegaskan tidak terdapat perubahan pada model bisnis usai keputusan tidak melanjutkan perjanjian lisensi antara ACES dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd.

Di samping itu, ACES juga akan terus memperkuat portofolio produk sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar, fokus pada ekspansi di berbagai wilayah di Indonesia, menerapkan konsep toko baru yang solutif dan inovatif, memaksimalkan infrastruktur digital untuk meningkatkan pengalaman berbelanja seamless omni-channel bagi pelanggan, dan menerapkan inisiatif pemasaran yang kreatif dan agresif.

"Dengan strategi yang matang, perusahaan optimis dapat mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar, menjaga daya saing, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan," ujarnya.

Di siis lain, dirinya juga memastikan keputusan tersebut tidak berdampak pada kelanjutan usaha ACES. Termasuk juga tidak adanya dampak atau perubahan kepemilikan, kepegawaian dan juga bisnis model perusahaan.

"Kami memandang, perubahan ini justru membuka peluang bagi peran Perusahaan yang lebih dari sekadar home improvement, namun Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan ragam inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hidup pelanggan di Indonesia," ujarnya.

Perusahaan pun optimis dapat melangkah lebih jauh menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Adapun keputusan tidak melanjutkan perjanjian lisensi disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Juni 2024 menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES), sebagai salah satu langkah strategis bisnis, manajemen Perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan ACE Hardware

International Holdings yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, setelah menjalin kerja sama yang baik selama 29 tahun.

Hal ini sejalan dengan fokus dan rencana pengembangan bisnis Perusahaan di masa mendatang untuk menjawab tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berevolusi. Lebih dari sekadar home improvement, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan ragam inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hidup pelanggan di Indonesia.