Segini Harga Jam Tangan Paus Fransiskus yang Jadi Sorotan, Harganya Bikin Melongo Rp200 Ribu

Adapun, penampilan Paus Fransiskus juga terlihat sederhana. Salah satunya, jam tangan yang dipakai olehnya.

Dalam salah satu unggahan netizen dengan akun X @JhonSitorus_18, terlihat jam tangan yang dipakai oleh Paus Franskiskus. Keterangan akun X ini menyebut bahwa Paus Fransiskus menggunakan Casio MQ24-7B2 yang dijual dengan harga 8 dolar AS atau setara Rp 124 ribuan. Seri jam tangan ini telah dikonfirmasi oleh Casio di tahun 2020 lalu.

"Jam tangan Paus Fransiskus, Casio MQ24-7B2. Harga 8 dolar AS atau Rp 124 ribu. Harga tersebut dikonfirmasi oleh Casio pada tahun 2020 yang lalu," tulis akun @JhonSitorus_18.

Salah satu netizen dengan akun @gungkrisna12 pun menemukan jam tangan serupa yang dijual di salah satu e-commerce yang hanya dibanderol dengan harga Rp174 ribu.

Sebagai informasi, Dalam kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus memang tidak menggunakan mobil mewah. Jika diperhatikan melalui tampilannya, pada emblem depan Innova Zenix yang ditumpanginya merupakan tipe V hybrid.