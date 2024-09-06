Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Cara Daftar Pinjol Legal Biar di Acc dan Cepat Cair

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |20:32 WIB
Begini Cara Daftar Pinjol Legal Biar di Acc dan Cepat Cair
Daftar Pinjaman online Legal biar di Acc (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Begini cara daftar pinjol legal biar di acc dan cepat cari. Pinjaman online (pinjol) legal bisa menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana dalam waktu singkat.

Di tengah kebutuhan mendesak, pinjol menjadi pilihan banyak orang karena proses yang cepat dan persyaratan yang relatif mudah dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

Menurut laporan Hasil Rapat KSSK II, pada Maret 2024, outstanding pembiayaan pinjol tumbuh sebesar 21,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan total nilai mencapai Rp62,17 triliun. Pinjol kini menjadi salah satu sektor industri keuangan yang berkembang pesat di Indonesia, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat.

Namun, sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjol, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan agar pengajuan pinjaman bisa disetujui (ACC) dan cair dengan cepat. Berikut adalah tipsnya, Sabtu (5/9/2024):

1. Tentukan Tujuan Pinjaman dengan Jelas

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas untuk penggunaan dana, seperti modal usaha. Lembaga keuangan cenderung lebih menyetujui pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif.


1 2

