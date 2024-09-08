Cek Jadwal Terbaru Seleksi CPNS 2024

JAKARTA - Jadwal seleksi CPNS 2024 mengalami sedikit perubahan, usai pemerintah memutuskan perpanjangan waktu pendaftaran yang seharusnya ditutup 6 September 2024. Pendaftaran CPNS 2024 pun diperpanjang sampai 10 September 2024.

Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, kendala pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada para calon pelamar.

Dengan demikian, Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 empat hari, dari sebelumnya batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 06 September jam 23:59 WIB diubah menjadi 10 September 2024 jam 23:59 WIB.

Dengan perubahan waktu tersebut, jadwal seleksi CPNS 2024 pun mengalami perubahan pada sejumlah tahapnya. Berikut jadwal terbaru seleksi CPNS 2024

- Pengumuman Seleksi 19 Agustus - 10 September 2024

- Pendaftaran Seleksi 20 Agustus - 10 September 2024

- Seleksi Administrasi 20 Agustus - 17 September 2024

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 - 19 September 2024

- Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi 18 - 28 September 2024

- Masa Sanggah 20 - 22 September 2024

- Jawab Sanggah 20 - 24 September 2024

- Pengumuman Pasca Masa Sanggah 23 - 29 September 2024

- Penarikan data final SKD CPNS 29 September - 1 Oktober 2024

- Penjadwalan SKD CPNS 2 - 8 Oktober 2024

- Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 9 - 15 Oktober 2024

- Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober - 14 November 2024

- Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober - 16 November 2024

- Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 - 19 November 2024

- Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT 20 November - 17 Desember 2024

- Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT 20- 22 November 2024

- Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 23 - 25 November 2024

- Penarikan data final SKB CPNS 26 - 28 November 2024

- Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 29 November - 3 Desember 2024