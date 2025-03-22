Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |05:00 WIB
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
Pelantikan CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berikut jadwal tebaru penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerbitkan jadwal penetapan Nomor Induk atau NIP kebutuhan CASN 2024 untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara.

Mengingat persaingan yang sangat ketat, para calon pegawai negeri diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik guna menghadapi ujian dan tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada kedua tanggal tersebut.

1. Jadwal Terbaru

Jadwal terbaru mengenai penetapan NIP CASN ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor: 2933/B-MP. 01. 01/K/SD/2025 terkait Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024. 

Proses berlanjutnya penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CASN 2024 ini dilakukan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1249/M. SM. 01. 00/2025. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124167/cpns-t7l4_large.jpeg
Jadwal Terbaru Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement