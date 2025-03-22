Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025

JAKARTA – Berikut jadwal tebaru penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerbitkan jadwal penetapan Nomor Induk atau NIP kebutuhan CASN 2024 untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara.

Mengingat persaingan yang sangat ketat, para calon pegawai negeri diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik guna menghadapi ujian dan tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada kedua tanggal tersebut.

1. Jadwal Terbaru

Jadwal terbaru mengenai penetapan NIP CASN ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor: 2933/B-MP. 01. 01/K/SD/2025 terkait Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

Proses berlanjutnya penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CASN 2024 ini dilakukan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1249/M. SM. 01. 00/2025.