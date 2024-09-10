Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia vs Australia Hari Ini dan Cara Belinya

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |08:15 WIB
Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia vs Australia Hari Ini dan Cara Belinya
Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia Vs Timnas Australia. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjalani laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini melawan Timnas Australia.

Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada pukul 19.00 WIB dan live di RCTI.

Masyarakat pun bisa memberikan dukungan langsung ke GBK.

Berikut daftar harga tiket Timnas Indonesia vs Australia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Premium West (Zona 1): Rp1.500.000

Premium East (Zona 6): Rp1.500.000

Garuda West (Zona 11): Rp1.000.000

Garuda East (Zona 5): Rp1.000.000

Garuda East (Zona 8): Rp1.000.000

Garuda South (Zona 4): Rp550.000

Garuda North (Zona 10): Rp550.000

Upper Garuda (Zona 1-12 A/B): Rp250.000

Pertandingan ini tentu menarik untuk disaksikan. Apalagi, Timnas Indonesia pada laga pertama berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya dengan skor 1-1.

Adapun tiket bisa dibeli via aplikasi Livin by Mandiri. Tiket termurah dijual seharga Rp250 ribu, sedangkan yang termahal mencapai Rp1,5 juta di sektor Premium West dan East.

Berikut Cara Beli Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

1. Buka aplikasi Livin by Mandiri, kemudian login menggunakan akun mobile banking yang Anda miliki

2. Pilih menu "Sukha" di halaman utama "Livin by Mandiri"

3. Lalu muncul pemberitahuan syarat dan ketentuan dari Livin Mandiri, klik "Setuju" untuk melanjutkan

