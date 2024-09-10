Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

8 Aplikasi Pinjaman Rp300 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |06:29 WIB
8 Aplikasi Pinjaman Rp300 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP
Ilustrasi 8 aplikasi penghasil pinjaman Rp300 ribu langsung cair tanpa ktp ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Ada 8 aplikasi pinjaman Rp300 ribu langsung cair tanpa KTP menarik dikulik. Terlebih aplikasi ini banyak peminatnya untuk mendownloadnya.

Hingga, para perusahaan atau fintech penyedia pinjaman online pun berlomba-lomba menunjukan keunggulan masing-masing fitur guna menarik lebih banyak nasabah.

Berikut 8 aplikasi pinjaman Rp300 ribu langsung cair tanpa KTP:

1. Julo Kredit Digital

JULO Kredit Digital juga mengenakan tingkat bunga rendah serta transparan dari 0,1% per hari - sesuai dengan ketentuan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sehingga kamu tidak perlu takut dengan tambahan biaya dadakan serta tidak jelas yang membengkak.

2. Tunaiku

Cukup lewat aplikasi saja Anda bisa mengajukan pinjaman tunai dengan limit mencapai Rp20 juta. Suku bunga Tunaiku dipatok 1,49% per bulan dengan pilihan tenor yang bisa dipilih mulai dari 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan 20 bulan.

3.Spinjam

Bagi pengguna Shopee pasti sudah tidak asing lagi dengan layanan yang satu ini. Spinjam merupakan fitur Shopee berupa layanan pinjaman tunai dengan cicilan sampai 12 bulan. Menariknya Shopee berani menjanjikan pinjaman hingga Rp50 juta dengan pencairan langsung dalam waktu 5 menit saja.

Telusuri berita finance lainnya
