5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Modal

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang 50 ribu per hari tanpa modal akan diulas pada artikel ini.

Menghasilkan uang tambahan tanpa modal kini semakin mudah dengan hadirnya berbagai aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan hanya melalui smartphone.

Berikut adalah 5 aplikasi yang bisa membantu Anda meraih hingga uang 50 ribu per hari tanpa perlu mengeluarkan biaya yang telah di rangkum Okezone, Senin (9/9/2024).

1. ClipClaps

ClipClaps memberikan peluang kepada penggunanya untuk menonton video, bermain game, dan menyelesaikan tugas harian demi mengumpulkan poin. Dengan konsistensi, pengguna bisa mengantongi hingga Rp50 ribu per hari hanya dengan memanfaatkan waktu luang.

2. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards adalah aplikasi survei yang memberikan imbalan uang bagi setiap survei yang diisi. Rata-rata penghasilan dari aplikasi ini berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per hari, tergantung dari seberapa banyak survei yang tersedia. Untuk menarik dana, pengguna perlu mengumpulkan minimal Rp100 ribu.